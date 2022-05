Pd primo partito, gelo-FdI (ma è tutto vero): sondaggio, il trucco di Enrico Letta per superare la Meloni

04 maggio 2022 a

Il Pd, con il suo 22,4% di preferenze, torna in testa nei sondaggi diventando il primo partito in Italia. Lo rivela Termometro Politico che utilizza le rilevazioni effettuate nella settimana dal 24 al 30 aprile da parte di ben cinque istituti specializzati: SWG, Piepoli, TP, Tecné e Ipsos. Il balzo che ha permesso al partito di Enrico Letta di raggiungere e superare di un punto percentuale Fratelli d'Italia sarebbe dovuto alla pace fatta tra i dem e Articolo 1 e quindi con il ritorno a casa del "figliuol prodigo" Pier Luigi Bersani e il ministro Roberto Speranza, che porterebbe il Pd molto vicini al consenso ottenuto in occasione delle elezioni europee del 2019.

Guardando i dati di Termometro politico si vede dunque il partito di Giorgia Meloni al 21,4% e quello di Matteo Salvini stabile al 16,4%, così come Forza Italia, ancorata su livelli simili a quelli di sette giorni: 8,6%. E ancora: si assiste alla risalita - era ai livelli minimi - del Movimento 5 Stelle, ora al 13,3%. Italia Viva e Azione/+Europa, invece, sono rispettivamente al 2,5% e al 4,4%. Per la prima volta viene rilevato il consenso della lista comune Sinistra Italiana/Verdi, un altro matrimonio annunciato in viste delle prossime politiche. La somma dei voti ai due partiti produce un complessivo 4,1%, ma, come nel caso del rientro di Articolo 1 nel Pd, saranno solamente le urne a dire se questi voti si possono effettivamente sommare, cosa che non sempre accade, alla prova dei fatti.

