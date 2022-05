Sondaggio Youtrend, rimonta della Lega: le cifre con cui Salvini fa fuori il M5s

06 maggio 2022 a

Testa a testa tra Partito democratico e Fratelli d'Italia. Come certificato da Lorenzo Pregliasco nella supermedia di Youtrend, "non ci sono grandi variazioni". Il sondaggio vede Enrico Letta e Giorgia Meloni al primo posto con un 21,2 per cento. Il segretario dem però non registra alcuna variazione rispetto alla settimana precedente, a differenza della leader di FdI. L'"avversaria" infatti cresce del +0,1 per cento. Stessa percentuale di crescita per la Lega. Il Carroccio guidato da Matteo Salvini, nel sondaggio datato 5 maggio, mostra alcuni segnali di ripresa arrivando al 16 per cento. Va peggio al Movimento 5 Stelle.

Il ruolo di opposizione di Giuseppe Conte su armi e dl Aiuti non sembra premiare i grillini. Nelle cifre diffuse per Omnibus su La7, i Cinque Stelle calano e perdono un -0,1 per cento (13,2). Novità invece per Silvio Berlusconi, che vede Forza Italia salire e guadagnare il +0,2 per cento toccando quota 8,7. Segue +Europa/Azione ferme al 4,4 per cento.

Italexit si classifica assieme a quelli che Pregliasco definisce "partiti minori". Gianluigi Paragone, seppur guadagnando un +0,2 per cento, non sfonda la soglia del 3 e si ferma al 2,3. E ancora, è la volta di Italia Viva sempre al 2,3 (+0,2 per cento), dei Verdi stabili al 2 e di Sinistra Italiana che scivola dal 2,1 all'1,8 per cento. Una situazione che, come spiegato dal sondaggista, "non cambia". Di settimana in settimana, complice la guerra in Ucraina, la politica ha fatto un passo indietro. Stesso discorso sui dibattiti.

