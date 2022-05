Giorgia Meloni e l'appartamento incendiato: la (pazzesca) rivelazione sulla leader FdI

13 maggio 2022 a

Per gentile concessione dell'editore Rai Libri, pubblichiamo alcuni estratti dell'ultimo libro di Bruno Vespa, Donne al potere, da oggi - venerdì 13 maggio - in libreria. Sono 25 (18 italiane e sette straniere) le signore di successo che popolano il testo, raccontate nei loro risvolti pubblici e privati. Di seguito, un breve estratto su Giorgia Meloni, la leader dei Fratelli d'Italia sempre più lanciati nei sondaggi (e non solo).

Giorgia Meloni ha un carattere fumantino, direi incendiario. Ne dette prova a tre anni. Abitava in un quartiere elegante di Roma Nord, la Camilluccia. Un pomeriggio, insieme con la sorella Arianna (alla quale è legatissima), costruì nella loro stanza una capanna riempiendola di giocattoli e leccornie. Poiché le due bambine avevano programmato la festicciola di sera, si procurarono una candela e l'accesero. Ma erano le quattro del pomeriggio e le due sorelle aspettarono che facesse buio guardando in un'altra stanza i cartoni animati. Dopo un po', l'appartamento fu scosso da un boato. La capanna aveva preso fuoco, con essa la camera da letto e via via tutto l'appartamento. Così la famigliola si trovò senza casa.

