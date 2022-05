Giorgia Meloni, la "resa" di Bianca Berlinguer: sondaggio a CartaBianca, dove vola FdI

18 maggio 2022 a

a

a

Il primato di Giorgia Meloni è riconosciuto anche da Bianca Berlinguer, che a Cartabianca ha mandato in onda un sondaggio realizzato da Emg che proietta Fratelli d’Italia sempre più in alto. Ormai da settimane quello della Meloni è il primo partito nazionale nelle intenzioni di voto degli elettori: secondo la rilevazione effettuata per Cartabianca è esattamente al 22%.

"Hitler...". Maria Elena Boschi umilia Orsini: la sua faccia davanti al raptus del prof | Guarda

Alle sue spalle c’è sempre il Pd, staccato di un punto e mezzo: il partito di Enrico Letta è dato al 20,5%. In pratica l’unica forza politica di opposizione è la prima nei sondaggi, mentre tra le forze di governo soltanto il Pd tiene il passo. Sempre più giù, invece, la Lega e il Movimento 5 Stelle: per Matteo Salvini il momento non è dei migliori, complici anche le ambiguità sulla guerra e su Vladimir Putin; lo stesso si può dire di Giuseppe Conte, che sull’invio di armi all’Ucraina sta prendendo posizioni che evidentemente non stanno pagando elettoralmente.

"Le spiego perché lei è un creino". Orsini insulta il forzista Ruggieri: Berlinguer, la situazione precipita

La Lega è rilevata al 15,9%, mentre il M5s al 13,3%. Dietro c’è sempre Forza Italia, che è scesa al 7,8%, poi la federazione composta da Azione e +Europa che è data al 4,8%. Curioso il dato che riguarda Italia Viva: quello di Cartabianca è l’unico sondaggio secondo cui il partito di Matteo Renzi non vale il solito 2%, ma il 3,5%. Nel club del 2% stavolta ci sono Italexit (2,4), Sinistra Italiana (2,2) ed Europa Verde (2), mentre gli indecisi sono sempre la stragrande maggioranza (39,9).

"Chi ha deciso davvero l'ingresso della Finlandia della Nato": retroscena-Rampini, ora si capisce tutto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.