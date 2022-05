Silvio Berlusconi alla Ue: "Convincere Kiev ad accettare le richieste di Putin"

20 maggio 2022 a

Nuove, "pesanti" parole di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina. "Io dico che inviare armi significa essere cobelligeranti, essere anche noi in guerra. Cerchiamo di far finire in fretta questa guerra e, se dovessimo inviare armi, sarebbe bene non farne tanta pubblicità", ha ammonito il leader di Forza Italia in trasferta a Napoli, a pranzo in un ristorante di Marechiaro, alla vigilia del suo intervento alla convention nazionale azzurra.

"Per portare Putin al tavolo delle trattative non bisogna fare le dichiarazioni che sento da tutte le parti, dalla Gran Bretagna alla Nato eccetera". E ancora: "Bisogna arrivare al più presto possibile alla pace, altrimenti vanno avanti devastazioni e stragi. L'Europa deve essere unita e fare una proposta di pace a Putin e agli ucraini, cercando di fare accogliere a Kiev le domande della Russia". Un passaggio, quest'ultimo, destinato a far discutere anche dentro il centrodestra. "Le sanzioni - ha aggiunto il Cav - hanno fatto molto molto male all'economia sovietica, si prevede un calo del Pil del 14%, ma hanno fatto male anche a noi".

"Evidentemente - è il polemico commento di Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale di Italia al Centro ed ex Forza Italia - c'è chi vuole che l'Italia finisca la guerra dalla parte opposta a quella in cui l'ha cominciata. Il richiamo dell'8 settembre". Duro anche Giovanni Toti, governatore della Liguria, co-fondatore di Coraggio Italia e anche lui ex Forza Italia: "Mandare armi ad un popolo invaso è cobelligeranza? Presidente Berlusconi, spero di non aver capito le sue parole o che sia stato frainteso. L'Ucraina invasa ha diritto di difendersi, i popoli liberi hanno il dovere di aiutarla. L'unica pace possibile è il ritiro della Russia. Una pace diversa - conclude Toti su Twitter - si chiamerebbe resa". Caustico Carlo Calenda, leder di Azione: "E qui siamo oltre Salvini. Possibile che questo paese non riesca ad avere un centrodestra normale?!".

