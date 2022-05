Matteo Renzi appoggia Marco Bucci: Italia Viva sceglie il sindaco di centrodestra

25 maggio 2022 a

a

a

Marco Bucci è il sindaco di Genova, nonché il primo appartenente al centrodestra appoggiato ufficialmente da Matteo Renzi. Quest’ultimo si trovava nel capoluogo ligure per l’udienza contro l’archiviazione della sua denuncia contro i pm fiorentini per l’inchiesta Open: ne ha approfittato per palesare il suo sostegno a Bucci. “È un ottimo sindaco di Genova e continuerà a esserlo anche con il sostegno di Italia Viva”, ha dichiarato.

“È un sindaco che si è rimboccato le maniche - ha aggiunto - ha rimesso a posto non soltanto il ponte ma la speranza della città e ha delle idee sulle infrastrutture che noi apprezziamo”. Poi l’affondo sui “nemici” grillini: “Rispetto allo sguardo cinico del M5s preferisco lo sguardo civico di Bucci - ha sottolineato Renzi - ma è una cosa che riguarda Genova, tanto è vero che in altre città stiamo con il centrosinistra. Bucci è una persona di straordinario valore, ce ne fossero di sindaci come lui. Quando un sindaco fa bene si conferma, Bucci - ha chiosato - ha fatto molto bene e quindi noi siamo per la sua riconferma”.

Rdc: Renzi, 'per combattere la povertà serve creare lavoro non sussidi'

Fondazione Open: Renzi, 'ingranaggio micidiale, tutto fatto in modo illegale'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.