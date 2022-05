Morto Ciriaco De Mita, l'ex premier aveva 94 anni: a febbraio era stato operato dopo una caduta

26 maggio 2022 a

E' morto Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio, storico segretario della Dc e attuale sindaco di Nusco, in provincia di Avellino. Il decesso, come riporta Repubblica, sarebbe avvenuto questa mattina intorno alle 7 nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino, dove era ricoverato dopo che a febbraio scorso era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa. A diffondere la notizia è stato il vice sindaco Walter Vigilante.

De Mita, 94 anni, era un esponente della corrente di sinistra. Nato a Nusco, dopo il liceo si trasferì a Milano per frequentare la Cattolica. Poi venne eletto alla Camera per la prima volta nel 1963 e vi rimase per trent'anni di fila. Nel 1969 iniziò la scalata nella Democrazia Cristiana, dove divenne vicesegretario. Quattro anni dopo, invece, fu ministro per la prima volta: venne messo a capo del dicastero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Divenne il segretario della Dc il 6 maggio 1982. E una volta, parlando del suo partito durante una visita in Guatemala, l'ex premier disse: "Un partito di centro con una grande rappresentanza popolare. Sul piano economico siamo per il libero mercato e la libera iniziativa. Ma quando questo tocca gli interessi popolari c'è l'intervento equilibratore del governo". Rimase leader del partito per sette anni, fino al 1989, e per un anno pure capo del governo. Oggi con lui muore uno dei protagonisti più importanti della Prima Repubblica.

