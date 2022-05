Sondaggio Pagnoncelli, Gianluigi Paragone vola: boom Italexit, fino a dove si spinge

27 maggio 2022 a

Boom di Italexit, il partito di Gianluigi Paragone. Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, il partito no Europa, no vax, no green pass e sicuramente non filo-Zelensky di Gianluigi Paragone è dato al 4,5 per cento. In sostanza in questa ultima rilevazione, Paragone ha attirato verso di sé lo scontento e triplicato i voti dal 27 gennaio di quest'anno a oggi.

Nella classifica dei partiti troviamo al primo posto Fratelli d'Italia e Partito democratico, "entrambi in crescita ed appaiati al 21 per cento, seguiti dalla Lega che scende al 15,1% (-1,4%) e dal M5S che si attesta al 13,7% (-1,3%)". Come nota il sondaggista, "per entrambe le forze politiche si tratta del livello più basso registrato nell'intera legislatura".

Al quinto posto troviamo Forza Italia di Silvio Berlusconi con l'8,3 per cento (in flessione dello 0,5%), "alle prese con qualche tensione interna riguardante soprattutto il ruolo dell'Italia nello scenario bellico". A seguire, continua la crescita di Italexit, appunto, che oggi è al 4,5 per cento, "che attrae gli elettori delusi soprattutto della Lega e del M5s, quindi la Federazione Azione/+Europa con il 3,2%".

Tutte le altre forze politiche, conclude Pagnoncelli, "si collocano al di sotto della soglia del 3% mentre il 'partito' degli indecisi e degli astensionisti aumenta di un punto, raggiungendo il 41%".

