Letta e Conte divisi su tutto ma... "primarie comuni": dove si consuma l'ultima farsa Pd-M5s

26 maggio 2022 a

a

a

Nonostante l’enorme distanza sui temi di politica nazionale, e in particolare sulla guerra in Ucraina con il Pd fieramente filo-atlantista e il M5s che è invece pieno di filo-putiniani e di esponenti dalle posizioni ambigue, Enrico Letta e Giuseppe Conte sono pronti ad andare a braccetto in Sicilia. L’accordo è stato siglato a casa del nuovo leader grillino ed è presentato come una svolta “epocale”.

"Draghi deve rinunciare a quei ministri": chi vuole il rimpasto, governo appeso a un filo

Per la prima volta Pd e M5s allestiranno primarie comuni per una tornata elettorale, più precisamente per le Regionali che si terranno in Sicilia il prossimo autunno. La decisione è stata presa non solo alla presenza di Letta e Conte, ma anche di Nuccio Di Paola e Anthony Barbagallo, rispettivamente capogruppo grillino all’assemblea regionale siciliana e leader dem in Sicilia. L’unico dettaglio da definire è quello della data: le primarie si dovrebbero svolgere tra il 16 e il 24 luglio. Le regole per partecipare sono chiare: i candidati devono presentarsi entro il 10 giugno e chi correrà si impegnerà con un atto notarile a sostenere il vincitore, presentando una lista autonoma.

Video su questo argomento "Perché lascio il M5s? Non ne potevo più": Giarrusso smonta Conte

Espressamente vietata la partecipazione alle primarie a chi “ha governato al fianco delle destre”, ovvero nella giunta di Nello Musumeci e nelle amministrazioni locali di centrodestra. L’atto materiale del voto sarà poi un “ibrido” tra online e presenza: da decidere su quale piattaforma si voterà, ma nei trenta centri più grossi della Sicilia sarà possibile votare presso dei gazebo, previa registrazione online.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.