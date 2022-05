Sondaggio PiazzaPulita, Giorgia Meloni mette il turbo. Occhio alla sorpresa: chi scende

27 maggio 2022 a

Fratelli d'Italia mette il turbo: nel sondaggio di Index per PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7, il partito di Giorgia Meloni vola al 22,6%, continuando a stare sopra a tutti gli altri partiti politici. Pur essendo cresciuto solo dello 0,1% rispetto alla settimana scorsa, FdI mantiene la vetta. A seguire il Pd di Enrico Letta che guadagna lo 0,2 e passa così al 21,6%, attestandosi a un solo punto di distanza dalla "rivale".

Continua a scendere invece la Lega di Matteo Salvini, che rispetto allo scorso 18 maggio perde lo 0,2% dei consensi nelle intenzioni di voto e passa così al 15,2. In netto distacco il Movimento 5 Stelle, per il quale il 32,7% delle Politiche del 2018 rappresenta ormai un lontano ricordo: i grillini si attestano adesso attorno al 12,5, guadagnando lo 0,1% in sette giorni. Forza Italia di Silvio Berlusconi, invece, sale dello 0,2% rispetto a una settimana fa e passa all'8%. A seguire Azione e +Europa al 5,1; Italia Viva e ItalExit al 2,5.

La rilevazione, poi, si è concentrata anche sulle opinioni degli italiani in merito all'invio delle armi in Ucraina, dove da ormai tre mesi va avanti il conflitto con la Russia. Il 46,2% degli intervistati si è detto contrario. In questo caso c'è stato un aumento dello 0,4 rispetto a una settimana fa. Il 37,9 invece si è detto favorevole e anche in questo caso si è registrato un aumento dello 0,2. Il 15,9%, infine, non sa/non risponde.

