Enrico Letta rovinato da Papa Francesco? "Stai attento", gira una voce nel Pd

Nella sua rubrica “velenosa” sul Tempo, Gianfranco Ferroni ha messo in guardia Enrico Letta. Il Pd è fieramente atlantista ed è il principale partner di Mario Draghi sull’invio di armi alla resistenza ucraina, ma al suo interno pare che sia scattato un campanello d’allarme dopo che Matteo Zuppi, cardinale di Bologna, è diventato presidente della Conferenza episcopale italiana.

“Basta armi”, è la posizione esplicitata più volte da Zuppi: la stessa di Papa Francesco e quindi in contrasto con quella del Pd, con i seguaci di Letta descritti da Ferroni come “draghiani di ferro e sostenitori della fornitura di sistemi di difesa (e di attacco) di ogni tipo all’Ucraina”. “Zuppi è uno dei fedelissimi del Pontefice - è la voce che starebbe girando all’interno del Nazareno - e qua si rischia un ribaltone nel partito. Enrico deve stare attento”. Il riferimento è anche a un precedente episodio che ha visto Graziano Delrio protagonista.

L’ex capogruppo del Pd alla Camera è un po’ una voce fuori dal coro del suo partito, essendo stato tra i primi a dire no all’aumento della spesa militare. “La base Pd è perplessa - ha dichiarato in un’intervista circa un mese fa - abbiamo detto sì ad aiutare la resistenza ucraina, non a una guerra lunga per logorare la Russia”.

