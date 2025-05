Matteo Zuppi, il retroscena dopo il Conclave: "Mai sperato"

"In tanti speravano in me come Papa? Io mai sperato. Prima deve vincere lo scudetto il Bologna, cominciamo dalla Coppa Italia". Il cardinale Matteo Zuppi ha scherzato coi giornalisti in via della Conciliazione a Roma poco prima dell'inizio della prima messa di Papa Leone XIV. "Per principio il Papa è sempre bravo", ha proseguito sostenendo di essere "ancora in apnea".

Intanto "Sua Santità Leone XIV ha espresso la volontà che i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, proseguano, provvisoriamente, nei rispettivi incarichi donec aliter provideatur", cioè finché non si provveda diversamente. Lo riferisce un comunicato della Sala stampa vaticana. "Il Santo Padre desidera, infatti, riservarsi un certo tempo per la riflessione, la preghiera e il dialogo, prima di qualunque nomina o conferma definitiva", viene aggiunto.