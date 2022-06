Francesca Donato? "Perché la sosterremo": sconvolgente, il partito che si schiera con l'ex leghista

01 giugno 2022 a

a

a

Il Partito comunista dalla parte di Francesca Donato. Proprio così, Marco Rizzo, suo leader, ha preso le difese dell'ex leghista. È accaduto a Palermo, in occasione delle elezioni comunali di domenica 12 giugno. Qui il comunista ha lanciato un video-appello in difesa della parlamentare europea, nonché candidata a sindaco con la lista Rinascita Palermo.

"A Palermo voterei senza esitazione per Francesca Donato - ha detto Rizzo senza alcun pelo sulla lingua -, una donna dalla parte del popolo e della Costituzione". E ancora: "Palermo è una città che è stata spesso umiliata dalla grande finanza, dalla politica, da questi poteri che hanno visto nella mafia la possibilità di piegare la resistenza dei cittadini".

Da qui l'appello a tutti gli elettori, perché a suo dire "in questa città però c'è una donna candidata, Francesca Donato, che ho avuto modo di apprezzare per il suo lavoro controcorrente al Parlamento europeo e per il suo essere dalla parte del popolo sui temi principali della Costituzione italiana sempre più calpestati: il tema del lavoro e della disoccupazione, i temi della libertà schiacciate e i temi della pace e della guerra. Il 12 di giugno i palermitani votando Francesca Donato hanno la possibilità di dare un segnale alla grande finanza e al governo del banchiere Draghi che non fa gli interessi del popolo italiano", conclude il segretario del Pc. Una notizia inaspettata e sorprendente. La Donato è infatti nota per le sue controverse posizioni sul Covid e sui vaccini. Eppure sembra che ai comunisti piaccia.

