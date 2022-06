Matteo Salvini, la foto con cui umilia Enrico Letta e Pd: occhio al dettaglio

05 giugno 2022 a

a

a

Una foto vale più di mille parole. Lo sa bene Matteo Salvini che su Twitter umilia il Partito democratico con uno scatto a dir poco imbarazzante. Nella foto rilanciata dal leader della Lega si vede lo stesso parco, quello di Buccinasco a Milano. L'unica differenza? Nella ci sono due persone, nella seconda una moltitudine di ascoltatori. Ma non solo, perché nella prima si vede lo stand dei dem, nel secondo lo stesso Salvini. Da qui la frecciata: "Oggi a Buccinasco (Milano), ore 16: gazebo Lega e gazebo Pd, trova le differenze".

In occasione dell'evento elettorale nel capoluogo lombardo, l'ex ministro ha invitato presenti e non a votare il 12 giugno, per poi lanciare una frecciata: "Sui referendum sulla giustizia lo sconcio è la censura e il bavaglio. Continuo a sperare in un intervento del presidente Draghi e del presidente Mattarella che dicano qualcosa perche' rubare democrazia, referendum e possibilità di cambiamento non e' degno di un Paese come l'Italia".

Infine il leghista non puà che dirsi soddisfatto in vista del voto in quasi 1000 comuni italiani: "Sento un'ottima aria, spero tanta gente vada a votare perché ci sono anche i cinque referendum sulla giustizia. Penso che a Monza, a Sesto, piuttosto che a Lodi o a Como sia stato fatto un ottimo lavoro e quindi penso alla riconferma, ma in tanti altri comuni ci saranno nuovi sindaci della Lega e del centrodestra".

Qui la foto con cui Salvini derire il Pd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.