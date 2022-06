Enrico Letta esulta: "Ecco l'Europa utile". E mezza Italia lo deride: la frase che gli costa l'umiliazione pubblica

08 giugno 2022 a

I problemi dell'Unione europea e del Partito democratico? Il caricabatterie universale. Proprio così, lo dimostra l'esultanza di Enrico Letta per il successo ottenuto. Mentre il Parlamento e il Consiglio europeo raggiungevano l’accordo sul caricabatterie universale per i dispositivi elettronici, il segretario del Pd su Twitter applaudiva: "L'Europa utile. #CaricabatterieUnico", poi il post dell'Ue sul cambiamento entro l’autunno del 2024, quando l’Usb Type-C diventerà la porta di ricarica comune per tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere dell'Unione indipendentemente dal produttore.

Una vera e propria beffa se si considera che il momento non è dei migliori: guerra in Ucraina, crisi economica e immigrazione incontrollata possono aspettare. Da qui l'ironia degli italiani, che, con poche parole, travolgono Letta e non solo: "Fantastico, non ci dormivo la notte..grazie Ue sei tutti noi…”, "Dopo la misura standard dei cetrioli e la giusta curvatura delle banane il terzo colpaccio della UE", "Bene, ora rimane il piccolo dettaglio dell’energia elettrica per ricaricare i cellulari", "Effettivamente questo sì che era un grosso problema", "Ondata di suicidi in UK: con la Brexit hanno perso questo incredibile vantaggio".

E ancora, la stoccata finale: "Intanto i poveri aumentano, e le aziende chiudono, però ca**, potremo caricare con un unico cavo, che grande rivoluzione". Lo stesso Codacons ha messo in guardia sulla nuova misura, spiegano che il caricabatterie universale "rischia di trasformarsi in una colossale fregatura per gli utenti, con la misura che potrebbe causare un rincaro generalizzato dei prezzi dei prodotti elettronici".

