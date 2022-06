Matteo Salvini: "Siamo sotto attacco, cosa vogliono fare dell'Italia"

10 giugno 2022 a

a

a

Nella giornata in cui Piazza Affari fa registrare un tonfo molto pesante - chiudendo la seduta a 22.547 punti (-5,17%) - e lo spread che torna a salire, Matteo Salvini ha affrontato l’argomento da Cuneo, dove si trovava per un appuntamento elettorale in vista del voto amministrativo di domenica 12 giugno. “È in corso un attacco all’Italia”, ha dichiarato il segretario della Lega senza mezzi termini.

Stop all'acquisto dei titoli, clamoroso azzardo della Lagarde: panico sui mercati, perché trema l'Italia

“La Borsa perde il 5% - ha proseguito - la Bce dice dalla sera alla mattina che non comprerà più titoli di Stato, lo spread torna ai massimi da due anni a questa parte, l’inflazione si avvicina al 10%. Ragazzi, è in corso un attacco al nostro Paese, vogliono svendere l’Italia come hanno fatto con la Grecia”. Salvini ha poi chiuso ribadendo l’attacco: “È in corso da parte di Bruxelles un attentato alla vita e all’economia del nostro Paese”. Effettivamente la giornata è stata nera, con l’indice Ftse Mib che ha bruciato quasi 39 miliardi di capitalizzazione in una sola giornata, ma non lo è stata solo per l’Italia.

Mutui? Salasso: quanto salirà il costo per gli italiani, l'effetto domino della Lagarde

Peggiorano anche gli altri indici azionari europei, con Madrid a -3,67% e Francoforte in flessione del 2,8%. Si tratta di una reazione ai dati sull’inflazione americana, che vola all’8,6%: è ai massimi degli ultimi 40 anni, superate tutte le previsioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.