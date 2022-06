Amministrative Genova, Bucci verso la vittoria al primo turno. Terremoto politico firmato centrodestra-Renzi

12 giugno 2022 a

Marco Bucci "vede" la riconferma al primo turno alle amministrative di Genova, ed è un risultato che fa volare il centrodestra e spacca ulteriormente il fronte del centrosinistra. Il sindaco uscente, che 5 anni fa era una scommessa della Lega, oggi è stato sostenuto da tutto il fronte del centrodestra ma pure dalle frange centriste di Giovanni Toti (governatore della Liguria) e soprattutto da Italia Viva di Matteo Renzi, che ha coraggiosamente rotto il "patto" implicito con il Pd, lasciandolo nelle mani (perdenti) dei 5 Stelle.

I primi exit poll (proiezioni e spoglio vero e proprio cominceranno alle 14 di lunedì) danno Bucci sopra il 51 (con forchetta che arriva al 55%), nettamente avanti rispetto al rivale Ariel Dello Strologo, candidato dei progressisti, fermo tra 36 e 40 per cento. La campagna elettorale degli oppositori non ha saputo dunque scalfire il consenso del sindaco, che i primi sondaggi davano in vantaggio di 10-15 punti.



Beffa per il segretario dem Enrico Letta, che alla vigila del voto parlava di "buone sensazioni" e di ballottaggio che "non è una speranza, ma quasi una certezza". Marginali i consensi per gli altri candidati. Mattia Crucioli, ex senatore M5s, e ora tra i leader dell'Alternativa c'è, candidato anti-sistema, anti-Draghi e anti-Green pass, con la lista Uniti per la Costituzione (sostenuto anche da Italexit di Paragone) non va oltre il 4%. Antonella Marras, impiegata, sostenuta da Rifondazione, Pci e Sinistra anticapitalista è tra l'1 e il 3%.

