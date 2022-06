Referendum Giustizia e Amministrative, il risultato del voto in diretta

12 giugno 2022 a

Niente quorum: i 5 referendum sulla giustizia non raggiungono il 50% più uno dei voti degli aventi diritto e sono, di fatto, un buco nell'acqua. Le prime stime, alle 23, parlano di una affluenza tra il 19 e il 23 per cento. Merito dei media, Rai in testa, che prima hanno ignorato per mesi il tema e poi, nel caso (vedi Luciana Littizzetto a Che tempo che fa), hanno suggerito ai telespettatori di andare al mare. Merito anche di chi a sinistra, come Repubblica o il Movimento 5 Stelle (schierato per il no), ma pure il Pd (molto ambiguo, ha lasciato libertà di scelta agli elettori boicottando, nei fatti, il tema), non se l'è sentita di riformare la magistratura, preferendo mantenere lo status quo di toghe facilmente "politicizzabili".



Dalle urne, come prevedibile, emerge la vittoria del "Sì", larga anche se inutile: tra il 52 e il 56% per l'abolizione della Legge Severino, tra il 54 e il 58% per la limitazione della custodia cautelare, tra il 67 e il 61% per la separazione delle carriere dei magistrati, tra il 67 e il 71% per la valutazione sull'operato dei magistrati, tra il 66 e il 70% per la riforma del Csm.

Capitolo amministrative: stando ai primi exit poll (proiezioni e spoglio vero e proprio cominceranno lunedì alle 14), il dominio del centrodestra è pressoché totale, da Nord a Sud.

A Genova il sindaco uscente Bucci vede la riconferma già al primo turno: è tra il 51 e il 55%, con Dello Strologo (centrosinistra) fermo tra il 36 e il 40%. A Palermo Lagalla è tra il 43 e il 47%, con Miceli (centrosinistra) tra il 27 e il 31%. Grande duello a tre a Verona: Damiano Tommasi (centrosinistra) è in testa tra 37 e 41%, i due candidati di centrodestra Sboarina (Lega e Fratelli d'Italia) e Flavio Tosi (con Forza Italia) sono appaiati tra il 27 e il 31% e si giocheranno l'accesso al ballottaggio (con il centrodestra, nel suo complesso, che se unito dovrebbe spuntarla). A Catanzaro avanti Donato (40-44%) rispetto a Fiorita (centrosinistra, 31-35%). A L'Aquila Biondi (centrodestra) sogna l'incoronazione immediata (49-53%) con la Pezzopane (centrosinistra), lontana tra 23 e 27%. Il centrosinistra invece potrebbe vincere a Parma: Guerra (40-44%) è in vantaggio su Vignali (19-23%).



L'Italia è chiamata al voto per i 5 quesiti referendari sulla Giustizia e per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci in diverse città da nord a sud. Tra le più importanti Palermo, Genova e Verona. Qui di seguito tutti i risultati in tempo reale. Lo spoglio per il referendum è iniziato alle 23.00 di domenica 12 giugno. Quello per le Comunali dalle 14:00 di lunedì 13 giugno. Segui con noi il verdetto delle urne.

