Alessandro Di Battista parte per la Russia: "Vorrei capire cosa pensano dell'Occidente"

17 giugno 2022 a

a

a

Alessandro Di Battista in Russia. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle ha annunciato il suo prossimo viaggio attraverso un video su Youtube. Qui Dibba ammette di essere già in Turchia, "a Istanbul, e nelle prossime ore andrò in Russia dove mi fermerò per circa un mese e mezzo, viaggiando nella parte più profonda, partendo dalle grandi città e andando poi via via sempre più verso l'Asia, l'estremo Oriente". È lui stesso a spiegare le motivazioni della nuova tappa. Una tappa controversa, vista la recente invasione dell'Ucraina.

Video su questo argomento "Tutti deficienti tranne lui", Senaldi e il consiglio definitivo a Di Battista: "Parla di politica estera ma..."

"Io vorrei capire cosa pensano i russi dell'Occidente, dell'Europa, delle sanzioni, della guerra, Di Putin", precisa per poi citare il leader della Lega: "Siccome ha fatto tanta polemica il viaggio mancato Di Salvini, io invece ci vado in Russia. E nello specifico quando ho preso la decisione di partire, prima ancora di richiedere il visto all'Ambasciata russa in Italia, ho avvertito il sottosegretario Gabrielli, informandolo di tutti i passaggi".

Video su questo argomento "I lager nazisti? Liberati dai sovietici, non dagli americani". Il delirio di Alessandro Di Battista: "Perché Roberto Benigni sbaglia"

A suo dire è giusto, anche se non è un parlamentare, avvertire che il suo scopo non è una missione diplomatica: "Vado solo a fare un lavoro da reporter, e per quanto riguarda il biglietto ovviamente me lo sono fatto per conto mia, in una agenzia di viaggi". Un reporter, come dice lui stesso, per Il Fatto Quotidiano e TvLoft. Infine, a chi gli chiede della faida interna al Movimento, con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio protagonisti di un acceso botta e risposta, Dibba frena: "Non ho niente da dire. Non mi infilo in queste polemiche interne loro". E ancora: "Io ho lasciato il Movimento per ragioni politiche proprio per il suicidio dell'entrata all'interno del governo dell'assembramento. Sono questioni che riguardano un movimento del quale io non faccio più parte".

"Putin non vuole la guerra, non c'è invasione". Dibba, la profezia poche ore prima del disastro: la sua fine politica?

Qui l'annuncio di Alessandro Di Battista sul suo viaggio in Russia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.