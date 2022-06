Mara Carfagna, tam-tam impazzito: "Il nuovo partito" (e Luigi Di Maio)

18 giugno 2022 a

Mara Carfagna e Luigi Di Maio non solo vanno d'accordissimo ma accomunati dalle stesse radici campane e dall'amore per il Sud, i due potrebbero fondare un nuovo partito, il "partito del Sud" che, riporta il Fatto quotidiano, avrebbe come manifesto programmatico la tutela dei fondi del Pnrr per il Mezzogiorno. I due ministri si confrontano e si sentono spesso. Alla convention di Sorrento "Verso Sud" organizzata dalla Carfagna a metà maggio, ha partecipato anche Di Maio che si è collegato via Skype e poi, in privato, si è congratulato con lei. Pare che il loro desiderio sia che tra un anno, dopo le elezioni, Mario Draghi resti a Palazzo Chigi e naturalemte loro ministri.

Di certo adesso che Di Maio ha rotto con Giuseppe Conte sarà difficile per lui restare nel Movimento 5 Stelle. Da parte sua la Carfagna resta in silenzio e osserva. Dentro Forza Italia sono molti ad averlo notato. Mara è dalla parte di Mariastella Gelmini e Renato Brunetta ma finora non ha mai attaccato direttamente Silvio Berlusconi. "Se rimanesse il Rosatellum è difficile che Mara si sposti perché ha bisogno di essere rieletta e con lei una decina di parlamentari vicini", confida un azzurro al Fatto. "Se invece si dovesse arrivare al proporzionale, Carfagna potrebbe decidere di fare il grande passo di cui si parla da anni".

Decisive per il loro futuro politico saranno le prossime settimane. Sicuramente non sarà facile per loro prendersi il centro. Calenda e Renzi che "corteggiano Carfagna da tempo, ieri hanno già detto 'no' a Di Maio".

