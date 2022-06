Giorgia Meloni, gli insulti-choc sull'Huffpost: "Continua e ossessiva erezione..."

19 giugno 2022 a

Ogni giorno, un attacco. Ogni giorno si alza l'asticella dell'insulto un poco più in alto. E oggi, a bastonare Giorgia Meloni ci pensano quelli dell'Huffington Post. Insomma, buon sangue non mente. Già, la leader di Fratelli d'Italia, dopo le amministrative, ha iniziato a subire un costante linciaggio da sinistra: sono terrorizzati dal suo successo e sfruttando il solito schema demonizzano e infangano l'avversario.

Come detto, ora tocca all'Huffpost, con un articolo firmato da Filippo Rossi, che tratteggia una figura della Meloni semplicemente inquietante. E lo fa sin dal titolo: "Giorgia Meloni? Un'orgogliosa estremista di destra. E lo sa bene". Nel mirino ancora il discorso tenuto dalla leader FdI all'incontro con Vox, in Spagna.

L'attacco del pezzo già parla chiarissimo. "O di qua, o di là: Giorgia Meloni aveva già svelato il suo approccio semplicistico alla vita e alla politica in quel suo sketch milanese dove, con espressione grave e greve, alzava prima la mano destra e poi la mano sinistra per dimostrare empiricamente l’esistenza di un bipolarismo naturale, dimenticando però che al centro c’è l’organo più importante: una testa pensante… No a quello, sì a questo; no a pinco, sì a pallo; no alla doccia, sì alla vasca; no a loro, sì a noi: a pensarci bene nel pensiero dicotomico di Giorgia Meloni il merito delle questioni conta poco o nulla. Quel che conta davvero è la continua e ossessiva erezione priapica di muri psicologici capaci, come sempre in quel che gli inglesi definiscono black and white thinking, di dividere con un taglio netto la realtà in luce e ombra, cancellandone la complessità, l’ambiguità, la mutevolezza, e ogni sfumatura".

E via discorrendo, in un crescendo di colpi bassi, insulti e parole feroci. Si legge anche che "la fondatrice di Fratelli d'Italia sa che il pensiero dicotomico, erigere muri e confini, è molto rassicurante, specie se si mette se stessi dalla parte della ragione, dell’intelligenza, della giustizia, della bellezza e della verità. Non potrà mai essere leader di una destra responsabile capace di andare al governo, capace di alleanze, di compromessi, di capire la complessità", sentenziano i compagni dell'Huffpost.

