Matteo Renzi ridicolizza Toninelli: "Donbass? Un prete spagnolo"

Matteo Renzi, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3, ha ridicolizzato Danilo Toninelli. "I 5 Stelle stanno utilizzando la vicenda Ucraina per regolare i propri conti interni", ha esordito il leader di Italia Viva. Le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina (approvvigionamento energetico, forniture del grano, crisi migratoria, carestia) "sono enormi. Di una vicenda così rilevante ai 5 Stelle non gli interessa nulla. Loro non stanno discutendo della Crimea, del Donbass, loro stanno discutendo se la Taverna e Toninelli devono rimanere in Parlamento. Toninelli nemmeno lo sa cosa sia il Donbass, forse pensa che è un prete spagnolo".

Ma gli attacchi di Renzi non si limitano a Toninelli. "Il peggiore di tutti è Giuseppe Conte: se fosse stato su quel treno" con Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz per andare a Kiev "non l'avrebbero messo nemmeno nella cuccetta. Non è un insulto, è una valutazione politica: non è coerente, dice di essere contro le armi e con i suoi governi ne ha finanziate più di tutti", ha tuonato il leader di Iv.

Mentre Berlusconi e Prodi, ma anche Blair e Clinton dimostrano "che si vince mettendo insieme la destra con il centro o la sinistra con il centro. Nei prossimi mesi sia Letta, che Salvini e Meloni dovranno andare a occupare il centro. Letta ci sta già provando con il progetto del Campo largo, anche se per ora non è tanto largo", ha ironizzato Renzi. "Se Salvini e Meloni insistono sul sovranismo o nel voler fare i lepeniani in Italia non vanno da nessuna parte".

