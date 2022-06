Otto e mezzo, Roberto Speranza choc: occhio ai numeri nel sondaggio

25 giugno 2022 a

Secondo un sondaggio di Demopolis per Otto e mezzo, illustrato ieri sera 24 giugno da Lilli Gruber su La7, il 49 per cento degli italiani giudica in modo positivo il governo Draghi, il 38 per cento invece si esprime in modo negativo. La fiducia nel presidente del Consiglio Mario Draghi, invece, è del 53 per cento. Fiducia che raggiunge addirittura il 90 per cento tra gli elettori del Pd e il 75 per cento tra quelli di Forza Italia. Tra i leghisti invece è del 46 per cento, del 38 per cento tra gli elettori del Movimento 5 stelle e del 33 per cento tra quelli di Giorgia Meloni.

Il sondaggio di Demopolis per Otto e mezzo

I cinque ministri del governo Draghi con valutazioni positive superiori al 30 per cento sono: Roberto Speranza alla Salute, 35 per cento, Luigi Di Maio, agli Esteri, 33 per cento, Dario Franceschini e Giancarlo Giorgetti, rispettivamente alla Cultura e allo Sviluppo economico, al 32 per cento, e Marta Cartabia alla Giustizia, 30 per cento.

Le priorità degli italiani per il governo del Paese sono le misure per il contenimento dei prezzi (spesa alimentare, energia, carburanti, ecc), 80 per cento, occupazione e lavoro, 71 per cento, riduzione della pressione fiscale, 66 per cento, e investimenti per la sanità, 63 per cento.

