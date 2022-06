Sondaggio Mentana, Luigi Di Maio distrutto: cosa pensano di lui gli ex elettori grillini

27 giugno 2022 a

a

a

Come ogni lunedì, ecco il sondaggio Swg proposto da Enrico Mentana al TgLa7. E oltre a quello sulle intenzioni di voto, ecco una rivelazione sul M5s e sul duello tra Giuseppe Conte e l'ormai ex, Luigi Di Maio.

"Crolla o sparisce...": la frase velenosissima di Di Maio dopo i ballottaggi, chi c'è nel mirino

La prima domanda posta agli elettori ed ex elettori grillini è: chi tra i due ha più ragione? Ed è un plebiscito per il presunto avvocato del popolo: tra gli elettori M5s si schiera con lui il 67% del campione, con Di Maio solo il 12 per cento. Il 7% risponde "nessuno dei due" mentre un 14% non sa esprimersi. Tra gli ex elettori pentastellati, e questa è una sorpresa, il 35% sta con Conte, il 13% con Di Maio, il 28% con nessuno dei due mentre il 24% restante non si esprime. Insomma, per Giggino sono metaforiche bastonate sotto ogni aspetto.

"È iniziato tutto lì, a gennaio...": il ministro smaschera Di Maio, cosa ha fatto con Draghi

Dunque, viene chiesto agli elettori M5s se ritengono che l'uscita dai pentastellati del ministro degli Esteri sia un bene o un male: per il 47% del campione è un fatto negativo, per il 42% e l'11% non si esprime. Insomma, grillini spaccati. Ma spicca quel 42% che esprime soddisfazione per la fuoriuscita dal partito del volto che, forse, più di tutti lo ha caratterizzato. Infine, sempre agli elettori con le 5 stellette, viene chiesto se sperano in una riappacificazione. La risposta è chiara: il 55% si auspica che Conte e Di Maio restino divisi, il 33% auspica che Di Maio rientrasse nel M5s previa pace con Conte, il 12% non si esprime.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.