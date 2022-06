Roberto Maroni, "si fa per dire...": veleno puro contro Salvini e Meloni

28 giugno 2022 a

E' un'amara verità: "Ai ballottaggi il centrodestra ha perso quasi dappertutto". Nella sua rubrica su Il Foglio, 'Barbari foglianti', Roberto Maroni, ex governatore della Regione Lombardia, riflette sul ko elettorale, spiegando sin dal titolo che "è necessario rifare subito il centrodestra" se si vogliono vincere le prossime elezioni politiche. "Ai ballottaggi di domenica il centrodestra ha perso quasi dappertutto. Nella 'Fatal Verona' anzitutto, che per noi milanisti fu davvero fatale - scrive l'ex titolare del Viminale - ma anche a Catanzaro, dove il centrodestra si è presentato diviso".

Roberto Maroni ricorda quindi "i forti malumori della vigilia elettorale, che hanno riguardato tutti i partiti, in primo luogo la Lega, Forza Italia (in cui è confluito Flavio Tosi e dove Antonio Tajani lo ha convinto che anche senza l'apparentamento avrebbero vinto lo stesso) e Fratelli d'Italia".

"Sarà colpa anche dell'astensionismo che come si sa penalizza quasi sempre partiti di centro destra - prosegue Maroni -. Ma l'errore più grave è stato che il centrodestra è andato diviso al primo turno". Quindi, conclude l'ex ministro, "riusciranno i nostri eroi (si fa per dire) a rimediare a questa pesante sconfitta elettorale che il centrodestra ha subito e a ricompattarsi in vista delle elezioni politiche del prossimo anno? Vediamo".

