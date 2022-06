Luigi Di Maio diffidato, "chiamata l'Autorità Giudiziaria": nuovo partito bloccato?

29 giugno 2022 a

Insieme per il futuro, il nuovo gruppo politico di Luigi Di Maio, parte con il piede sbagliato. Non è passata neppure una settimana che il ministro degli Esteri deve fare i conti con una pesante diffida. A far pervenire la lettera il partito "Insieme". Nella missiva si chiede a Di Maio di "astenersi dall’uso della denominazione ‘Insieme’ quale segno distintivo del costituendo partito o di attività politiche o di altro genere idonee a generare confusione con i valori, principi e finalità del Partito istante".

Stando a quanto riportato dall'Adnkronos, il partito politico di centro ed ispirazione cristiana, costituito il 4 ottobre 2020 sulla scia del Manifesto di Stefano Zamagni, avverte che"in difetto di immediato riscontro, sarà audita l’Autorità Giudiziaria per la tutela dell’uso illegittimo, la reintegrazione patrimoniale ed il risarcimento del danno".

Intanto c'è chi da Insieme per il futuro trae benefici. Steven Bonasia, titolare della agenzia di viaggi "Insieme – Language Travel e Consultancy" e proprietario del dominio internet insiemeperilfuturo.it. Il motivo? "Siamo stati fortunati visto che quel politico ha poi scelto proprio il nome ‘Insieme per il futuro‘ per il suo gruppo, ora ci sono alcuni contatti in corso, ci stanno chiedendo di acquistare il dominio". Quel sito, come racconta, è stato registrato qualche anno fa con altri soggetti tutti accomunati dalla parola "insieme". Una vera e propria operazione di marketing online, che ora sta diventando "colpo di fortuna". Anche se fonti vicine a Di Maio negano le proposte, "egli ultimi 3 giorni, ci sono arrivate ben sei proposte di acquisto, con cifre tra i 15 e i 20mila euro".

