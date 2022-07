Mario Draghi, "faccia la cortesia di togliersi dal caz***o"

06 luglio 2022 a

Il Movimento 5 Stelle, e quindi di conseguenza il Fatto Quotidiano che ormai detta la linea, sono in fibrillazione per il faccia a faccia tra Mario Draghi e Giuseppe Conte, slittato da lunedì a mercoledì a causa della tragedia della Marmolada. Sulla prima pagina dell’edizione odierna del giornale diretto da Marco Travaglio spicca una vignetta di Mannelli: “Il faccia a faccia-la-cortesia-di-togliersi-dal-c***o”.

Quello che probabilmente vorrebbe dire il premier al suo predecessore, ormai allo sbando totale e dinanzi a una decisione da cui dipenderà il suo futuro politico: al suo Movimento è rimasto soltanto un tesoretto del 10-12%, almeno nei sondaggi; ora Conte deve decidere come utilizzarlo, ovvero se rimanere al governo o uscire, come vorrebbe quel che rimane della base grillina. Chissà però se l’ex premier ha considerato che passando all’opposizione di fatto consegnerebbe il partito ad Alessandro Di Battista, dato che una forza politica nuovamente contraria a tutto non sembra essere nelle corde di Conte, che pure ha nel trasformismo la sua migliore (e unica?) qualità politica.

Comunque vada a finire l’incontro con Draghi, il leader grillino vivrà oggi, 6 luglio, una giornata cruciale. A Napoli, infatti, il tribunale discuterà il ricorso presentato da alcuni attivisti contro la decisione dei giudici di ritenere legittimo lo statuto con il quale Conte è stato eletto presidente. Inoltre in serata il leader vedrà i gruppi parlamentari, spaccati tra chi vuole uscire dal governo e chi preme per restare.

