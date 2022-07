Clima, Luisa Regimenti: "Siccità non prosciughi anche le nostre aziende. Servono misure strutturali europee"

07 luglio 2022 a

“Dobbiamo fare in modo che la siccità non prosciughi anche i bilanci e la competitività delle nostre aziende agricole, settore nevralgico per l’economia italiana e per il nostro Pil. Ciò potrà avvenire solo con il ruolo determinante dell’Europa, chiamata a varare soluzioni strutturali per garantire l’autosufficienza alimentare a livello comunitario. Di questo abbiamo discusso oggi durante la plenaria, che su sollecitazione della nostra delegazione europea è stata dedicata proprio al tema della siccità”. Lo ha affermato l’europarlamentare di Forza Italia, Luisa Regimenti, nel corso del suo intervento all’Europarlamento.

“Il cambiamento climatico e la conseguente aridità degli ultimi anni – ha proseguito - non è solo un problema nazionale, ma coinvolge anche altri Paesi europei. Di conseguenza, all’Ue spetta il compito di risolvere e superare la crisi. Per quanto riguarda Forza Italia, nella seduta di oggi abbiamo presentato proposte che riteniamo fondamentali per condurre questa difficile battaglia”.

La Regimenti ha spiegato che Forza Italia ha chiesto, tra le altre cose, “un nuovo Recovery fund che, al pari del Covid, riconosca la straordinarietà della situazione. La Commissione europea dovrebbe inoltre liberalizzare nuove tecnologie agrarie, che permettano l’immediata sperimentazione di nuove piante più resistenti alla siccità. Solo con il contributo decisivo dell’Europa e con una politica condivisa, potremo affrontare un futuro che inesorabilmente ci sta portando verso la tropicalizzazione graduale del sud del continente”.

