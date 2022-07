Silvio Berlusconi, retroscena: "Avete visto? Dopo il mio video...", nel mirino la Gelmini

10 luglio 2022 a

Un piccolo-grande caso in Forza Italia. Riavvolgere il nastro fino a ieri, sabato 9 luglio, giorno in cui si è tenuta "Italia al Centro", la convention centrista di Giovanni Toti contestata alla vigilia da Silvio Berlusconi, il quale aveva ricordato che "il centro c'è già e siamo noi, Forza Italia". Bene, dal palco il governatore della Liguria, all'Auditorium Antonianum di Roma, ha subito replicato al Cavaliere: "Il centro è di tutti, lo dico con affetto a chi continua a dire il centro è mio". E ogni riferimento non è puramente casuale.

In platea ex berlusconiani come Mariarosaria Rossi e Paolo Romani. Ma il caso si apre perché nella stessa platea c'era anche un'esponente di spicco della Forza Italia di oggi, il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini (il secondo e ultimo ministro presente, Roberto Cingolani). E quando si è vista la Gelmini, assicura il Corriere della Sera, qualcuno avrebbe commentato con malizia: "Visto? HA disubbidito al grande capo...". Già, perché Berlusconi, con assoluta probabilità, non la avrebbe voluta lì.

La Gelmini, da par suo, interpellata sul punto ha subito chiarito: "In tanti mi hanno chiesto perché vai alla convention di Toti?. Io non sono alla ricerca di collocazioni politiche ma da ministro ritengo un dovere confrontarmi, quando mi viene chiesto, sull'agenda di governo. Poi vedo che c'è un grande dibattito dal punto di vista politico ma questo appartiene ai leader di partito", ha tagliato corto. Eppure, aggiunge il Corsera, "da ambienti berlusconiani si fa notare che negli stessi minuti in cui si svolge la convention di Italia al centro, Antonio Tajani ha preso di mira l'iniziativa centrista ribadendo la linea del leader azzurro: Forza Italia è un grande partito radicato in tutto il Paese, con una presenza forte in Ue. Qui vedo tanti generali che si fanno la guerra tra loro. Non mi pare sia un cantiere che possa andare lontano", ha attaccato Tajani.

Ma non solo. Perché il quotidiano di via Solferino aggiunge un ultimo tassello. Che riguarda direttamente Berlusconi. "Raccontano che da Arcore il Cavaliere avrebbe fatto più di una smorfia sulla presenza della ministra azzurra alla convention centrista". Dunque, le parole che il Cav avrebbe pronunciato: "Avete visto? Dopo il mio video ha dovuto mettere le mani avanti, precisando di essere lì come ministro, di essere stata invitata da un presidente di Regione, e di aver parlato solo di governo... Excusatio non petita, accusatio manifesta", avrebbe concluso un Berlusconi tagliente.

