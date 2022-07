Sondaggio Mentana, Salvini e Conte minacciano crisi? Come cambiano le cifre

11 luglio 2022 a

a

a

Come in ogni lunedì che si rispetti, non può mancare il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Prima ancora delle intenzioni di voto aggiornate ad oggi, 11 luglio, l’istituto si è occupato di rilevare il parere degli elettori su uno dei principali temi politici degli ultimi giorni: lo ius scholae. Il 52% si è detto favorevole, il 30% contrario: ovviamente il consenso varia molto a seconda del partito (86% di sì nel Pd, 60% nel M5s, 47% in Fi, 28% nella Lega e 21% in Fdi).

Draghi da Mattarella, tam-tam al Colle: si apre la crisi?

Per quanto concerne le intenzioni di voto, la situazione sembra essersi stabilizzata, con variazioni davvero minime rispetto alla scorsa settimana. Guida sempre Giorgia Meloni, che con Fratelli d’Italia è rilevata al 23,5% (-0,1 rispetto a sette giorni fa). Continua l’inseguimento il Pd di Enrico Letta, che è dato al 21,7% (-0,1). Piccola risalita per Matteo Salvini, nella settimana in cui la Lega ha preso posizione netta e contraria contro ius scholae e cannabis: il Carroccio è rilevato al 14,5% (+0,2).

M5s fuori dall'aula, spallata-Cav: "Verifica di maggioranza". Draghi trema

Segno positivo questa settimana anche per il M5s, che è dato all’11,5%. Poi Forza Italia (7,8%, +0,4) e la federazione composta da Azione e +Europa (5,1%, -0,1). La novità è rappresentata da Verdi e Sinistra Italiana che hanno deciso di andare insieme: valgono il 3,9%. Infine Italia Viva (2,6%), Articolo 1 (2,2%) e Italexit (2,2%).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.