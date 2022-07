Governo, la crisi in diretta. M5s, la crisi scatena i mercati: vola lo spread

14 luglio 2022 a

Il governo di Mario Draghi sembra al capolinea. La decisione di Giuseppe Conte e M5s si uscire dall'aula e non votare la fiducia al Senato sul dl Aiuti non sembra lasciare altre possibilità: il premier è stato chiaro, in questo caso per lui restano solo le dimissioni. Dunque oggi, giovedì 14 luglio, salirà al Quirinale da Sergio Mattarella formalizzando la richiesta di non essere rinviato alle Camera. Richiesta che Mattarella sarebbe intenzionato a rifiutare. Una crisi, di fatto aperta, che ha ancora molti finali possibili. Tra questi: verifica di maggioranza in aula e governo che tiene; crisi subito, aperta senza il passaggio dall'aula, con il sì alle dimissioni del premier; dunque sullo sfondo la possibilità di consultazioni e nuovo governo o voto subito. Segui la diretta della giornata su Liberoquotidiano.it.

Ore 09.00 Spread alle stelle

I venti di crisi di governo incidono subito sullo spread: il differenziale tra Btp e Bund a 10 anni sale in avvio di scambi sui mercati telematici a 207 punti base contro i 199 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro cresce di otto 'basis point' al 3,21 per cento. Già, Conte ha scelto proprio il momento "perfetto" per aprire la crisi di governo.

Ore 08.44 Mulè: siamo alla tragicommedia

Il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, di Forza Italia, spiega di avere l'impressione che Giuseppe Conte stia infilando "tutti noi, intesi come cittadini, in un cul de sac. Non votare il decreto Aiuti al Senato sarebbe un atto di irresponsabilità che condurrebbe l'Italia a una tragica fase di instabilità", rimarca intervistato da Repubblica. "È già stato grave avere voltato le spalle al provvedimento già alla Camera, mettendo al centro della discussione il no al termovalorizzatore. Il discorso del capogruppo dei 5Stelle a Montecitorio è stato un atto di guerra nei confronti del Pd. Siamo alla tragicommedia, al bmovie. Mancano solo i telefoni bianchi", conclude il forzista.

Ore 8.10 Ronzulli a Libero: la priorità è la sicurezza del Paese

"Il presidente del Consiglio, specie se a capo di una maggioranza di unità nazionale - spiega Licia Ronuzlli a Libero -, ha il dovere di tenere tutti insieme e, dunque, per farlo è giusto che si confronti con i leader dei partiti. E ai leader dei partiti che chiediamo buon senso, equilibrio, doti che difettano a Giuseppe Conte e al Movimento 5 stelle certamente. L'unica sua paura è la perdita di consenso, le sta provando tutte per sopravvivere. Ma e' da irresponsabile fare campagna elettorale, perche' di questo si tratta, sulla pelle del Paese in un gioco al massacro che penalizza solo i cittadini".

Ore 07.55 Toti: M5s partito irresponsabile

"I Cinque Stelle si dimostrano un partito irresponsabile. I nostri parlamentari hanno sempre sostenuto il Governo pur senza farne parte, per senso di responsabilità. Ora avanti con Draghi anche senza Cinque Stelle. Anzi forse è pure meglio!", così scrive il presidente della Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti sui suoi social.

Ore 02.55 Conte, fibrillazione? Da chi ha creato nuovo gruppo

Se si vuole "ragionare" di "fibrillazioni" del Governo, "forse il primo passaggio in tempi recenti è di chi ha deciso di creare un nuovo gruppo". Così, secondo quanto apprende l'Agi, il presidente di M5s Giuseppe Conte nel suo intervento di replica durante l'assemblea dei parlamentari pentastellati. Si parla di crisi, di emergenza, avrebbe sottolineato ancora Conte, ma "hanno interpretato questo momento politico per creare una nuova forza". Una scelta "legittima" ma che non lascia mai "politicamente indifferente", avrebbe detto ancora Conte.

Ore 02.30 Governo: Conte, da noi sempre leale spirito di collaborazione

"Abbiamo lavorato con leale spirito di collaborazione accettando diverse soluzioni e proponendo alternative tutte ragionevoli e tutte rifiutate". Lo ha detto, secondo quanto si apprendente, il presidente di M5s Giuseppe Conte al termine dell'assemblea dei parlamentari nella quale ha annunciato ufficialmente che tra poche ore il Movimento sara' sull'Aventino quando si votera' la fiducia al dl Aiuti, per cui non partecipera' al voto. (AGI)Mao 140120 LUG 22 NNNN

