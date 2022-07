Luigi Bisignani, indiscrezione bomba: chi sarà il prossimo premier

14 luglio 2022 a

Luigi Bisignani è una voce da ascoltare sempre con grande attenzione. Opinionista e profondo conoscitore dei palazzi romani, è anche un acuto osservatore di quanto sta accadendo in queste ore. Il governo, come è noto, è appeso a un filo e di fatto le mosse di Draghi, ma soprattutto quelle di Sergio Mattarella decideranno il destino del Paese e di questa legislatura.

Ad Affaritaliani Bisignani spiega senza se e senza ma la sua visione della crisi e lancia un messaggio preciso e chiaro al centrodestra: "Il problema è il Centrodestra che dorme in piedi. In questa situazione i tre partiti del Cdx, che sono maggioranza nel Paese, dovrebbero chiedere insieme le elezioni subito. La farsa è finita e non si può andare avanti così. Il problema è che Berlusconi non ha il coraggio di farlo e nemmeno è rappresentato dai suoi ministri al governo".

Poi lo stesso Bisignani aggiunge: "In un Paese normale si andrebbe subito al voto. In Francia hanno votato tre volte in poche settimane e la guerra è una scusa che non regge. Basta. Ora basta. Ma l'Italia è un Paese finto. Cercheranno una soluzione per tirare a campare anche se Draghi è stanco di fare il premier di una maggioranza che litiga su tutto. Si è messo pure a raccontare barzellette che non fanno ridere, non essendone capace. L'ipotesi più probabile è un governo Franco che porti il Paese al voto in ottobre. Ma, ripeto, non ci sarebbero dubbi se il Centrodestra si svegliasse. E invece dorme in piedi".

