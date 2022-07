Giorgia Meloni: "Ci faranno cose inimmaginabili", il sospetto che gela tutti

14 luglio 2022 a

Dalla festa dei patrioti a Palombara Sabina, Giorgia Meloni è letteralmente scatenata. D’altronde questa crisi di governo potrebbe essere un regalo inatteso per Fratelli d’Italia, che in caso di voto anticipato capitalizzerebbe tutti i consensi che ha accumulato nei sondaggi stando all’opposizione dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Quest’ultimo si è dimesso (con Sergio Mattarella che ha però respinto le dimissioni), ma non è escluso che possa essere trovata una soluzione per un bis: lo sa bene anche la Meloni, che infatti passa subito all’attacco.

“Vedrete che tenteranno nelle prossime ore di immaginarsi un’altra alchimia - ha dichiarato la leader di Fdi - di capire se c’è un’altra maggioranza, di tentare di portare avanti l’accanimento terapeutico di questa legislatura, sulla pelle della nazione”. “Noi siamo una Repubblica parlamentare - ha aggiunto - puoi cambiare il governo, ma è il Parlamento che bisogna tornare a eleggere, per una maggioranza coesa per fare le cose di cui c’è bisogno, per fare le cose coraggiose”.

Poi la Meloni ha messo nel mirino il Pd, suo nemico storico che spera presto di affrontare e battere alle elezioni, con tanto di stoccata agli alleati: “Fdi è già concentrata, da ieri e non da oggi, a battere il Pd di Enrico Letta. Noi vogliamo combattere il Pd e, a buon intenditore poche parole, speriamo che questa sia anche la priorità degli altri partiti del centrodestra. Spero che ci aiutino a centrare questo obiettivo. Non sarà una campagna elettorale facile - ha chiosato - aspettatevi di tutto, anche cose inimmaginabili”.

