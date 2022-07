Mario Draghi, gola profonda dei 5 Stelle: "Vi dico cosa succede davvero mercoledì...."

15 luglio 2022 a

Cosa farà Mario Draghi? Secondo alcune voci interne al Movimento 5 stelle mercoledì prossimo il premier avrà la fiducia e resterà al suo posto. Anche perché, spiega Mirella Emiliozzi, parlamentare grillina, ad Affaritaliani, si tratta di “una rottura incomprensibile che non c’è mai stata da parte nostra. Nessuno ha mai tolto la fiducia al governo, lo abbiamo detto anche prima della nostra presa di posizione in Senato. Abbiamo solo spiegato che sul Bonus 110 non si può rompere un equilibrio nel Paese e far fallire imprese e cittadini che si sono impegnati economicamente. Abbiamo ripetuto che il governo non ha mai perso la nostra fiducia ma non può essere timido su questo e altri temi che riguardano la sopravvivenza delle persone. Poi io non avevo mai sentito di un premier che ha la larga maggioranza e si dimette”.

La domanda, osserva un senatore pentastellato del Nord Italia, è "Che farà Draghi? Perché noi abbiamo fatto un bel nulla e daremo la fiducia mai tolta”. Insomma, secondo i grillini Mario Draghi, dopo l’invito di Mattarella a riflettere sulle sue dimissioni, tornerà alle Camere mercoledì. E qui si riprenderà la fiducia che non ha mai perso.

Una ipotesi che avrebbe avanzato il portavoce 5 Stelle Giuseppe Conte ai suoi è che i ministri e i sottosegretari del Movimento si ritirino come delegazione dal governo, prima di mercoledì. Ma la maggioranza del partito è di tutt’altro avviso, i governisti infatti sono contrari al ritiro dei ministri e dei sottosegretari. "Una tragica crisi di governo che è molto probabile rientri dalla finestra dopo che è uscita da non si sa dove”, chiosa un sottosegretario grillino.

