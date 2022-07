Controcorrente, Sgarbi: "Perché Draghi ha la maggioranza e lui solo morti". Lo schiaffo a Conte

15 luglio 2022 a

Secondo Vittorio Sgarbi, il premier Mario Draghi ha ancora una maggioranza perché in fondo ha i voti dei pentastellati. Ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 15 luglio, il critico d'arte motiva così questa sua convinzione: "Il Movimento 5 stelle è spaccato in quattro parti. Quelli che portano il marchio sono quelli di Giuseppe Conte", spiega Sgarbi, "ma i Cinque stelle sono in maggioranza grazie al partito di Di Maio. Luigi Di Maio è stato considerato da Draghi degno di fare il ministro e così si è preso i voti dei Cinque stelle veri", prosegue. E conclude: "Quindi Draghi non deve prendersela con dei morti, con dei fantasmi, i cinque stelle vivi stanno con Di Maio".

Contemporaneamente, su La7, a In onda, lo stesso Di Maio attaccava Conte: "Con la decisione del partito di Conte di non votare la fiducia si è aperta una crisi di governo. Non pensavo che un ex presidente del Consiglio potesse mettere a repentaglio la sicurezza della nazione". E ancora, sottolinea: "Parlo della nostra sicurezza economica". "Il fatto che il partito di Conte non abbia ancora preso una posizione fa immaginare la crisi in cui siamo. Il problema è che ancora non hanno deciso che posizione prendere e questa incertezza si sta riversando su tutto il governo", prosegue Di Maio: "Se Conte sta prendendo questa decisione perché sta calando dei sondaggi, mi sembra veramente assurdo".

