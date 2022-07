Giuseppe Conte, l'ex premier arriva al portone di casa ma finisce male

16 luglio 2022 a

Disavventura per Giuseppe Conte. In questo periodo non gliene va bene una. Ieri sera il premier si è incamminato a piedi verso casa seguito da diversi giornalisti che tentavano di rubargli una dichiarazione sulla crisi di governo. Ma arrivato sotto casa è accaduto l'impensabile. Dopo aver citofonato più volte, nessuno gli ha risposto. Da quel momento è partita una imbarazzante lunga attesa che ha lasciato attoniti i giornalisti che avevano seguito Conte.

L'attesa non ha dato i frutti sperati. Conte non è riuscito a rientrare a casa. Solo dopo qualche minuto è salito a bordo di un'auto ed è andato via. Insomma a quanto pare (si scherza) Conte oltre ad essere un ospite sgradito in maggioranza di governo lo sarebbe anche a casa sua. Intanto proseguono serrate dietro le quinte le trattative per cercare di arginare la crisi di governo che sta travolgendo la politica italiana.



Clicca qui per vedere il video (imbarazzante) di Conte che attende davanti al portone di casa

Il giorno decisivo sarà quello di mercoledì prossimo quando il premier Mario Draghi si presenterà davanti alle Camere. Lì si deciderà il destino dell'esecutivo, ma molto probabilmente anche quello della legislatura. Come è noto il presidente Mattarella ha respinto le dimissioni del premier nella speranza che possa esserci un ripensamento in extremis. Tutto il Palazzo è col fiato sospeso.

