Governo, tutto pronto per il "grande tradimento". La voce bomba: "Cosa accadrà mercoledì..."

Tutto pronto per la resa dei conti. Un grande tradimento all'interno dei Cinque Stelle comincia a prendere forma e di fatto l'ala governista che vuole proseguire l'esperienza di governo con Draghi è pronta a tutto. Anche a mollare il capo, Giuseppi. Almeno 50 grillini sarebbero pronti, secondo quanto riporta ilCorriere della Sera a votare la fiducia per Draghi mercoledì in Aula. Una presa di posizione che è maturata dietro le quinte delle varie assemblee (non si contano più) dei senatori e dei deputati pentastellati.

Di certo l'ex premier, Giuseppe Conte, rischia uno strappo senza precedenti all'interno del Movimento che potrebbe avere conseguenze durissime anche per il suo futuro in politica. Conte ha ribadito nella serata di ieri di non voler tirare per la giacchetta Draghi e ha sottolineato che senza risposte sui nove punti programmatici proposti dai Cinque Stelle, non ci sarà fiducia per Draghi. Ma nelle ultime ore lo scenario è un po' cambiato.

Se prima era Conte in fase di attacco, adesso sta sulla difensiva. Infatti parecchi dei suoi non hanno gradito la fuga in avanti e lo strappo e così sta per iniziare una guerra silenziosa che potrebbe portare all'esplosione definitiva del Movimento. Ricordiamo che il partito grillino solo qualche settimana fa ha subito una scissione dolorosa con la fuga di Di Maio e dei suoi sodali. Un altro strappo interno potrebbe segnare la fine politica dell'esperienza grillina. A questo va aggiunto che nei sondaggi i pentastellati sono crollati al 10 per cento: un disastro che potrebbe trasformarsi in catastrofe in caso di ritorno alle urne in poche settimane...

