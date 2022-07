Crisi di governo, vertice d'urgenza Berlusconi-Salvini: cosa sta succedendo

17 luglio 2022 a

Vertice del centrodestra di governo oggi 17 luglio a Villa Certosa, dimora estiva di Silvio Berlusconi. Il leader della Lega Matteo Salvini è infatti arrivato in Sardegna per incontrare il Cavaliere. Al centro dell'incontro la crisi di governo dopo le dimissioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Sul tavolo la crisi con la ferma intenzione di tenere una strategia comune come centrodestra di governo.

Intanto Salvini ha convocato i vertici del suo partito per una riunione via zoom. Ieri l'ex premier e il segretario del Carroccio si sono sentiti al telefono proprio per confermare ''piena sintonia di vedute'', rinnovando quell'asse Lega-Fi che regge da tempo.

