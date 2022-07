Governo, la rivelazione dell'ex 007: "Ecco chi c'è dietro la crisi di Draghi..."

17 luglio 2022 a

"Non è affatto fantascienza vedere la mano russa anche dietro la crisi del governo Draghi". Umberto Saccone, ex dirigente del Sismi poi capo della sicurezza Eni, oggi docente di security risk management alla Luiss di Roma, spiega in una intervista a Il Giornale che i russi stanno facendo manovre in Italia. "È nella natura delle cose, funzione basilare di ogni struttura di intelligence darsi da fare per capire e influenzare quanto accade in paesi più o meno ostili. L'intero mondo occidentale era oggetto di queste operazioni ai tempi dell'Unione Sovietica, continua ad esserlo oggi da parte della Federazione Russa, e continuerà ad esserlo in futuro. Non c'è nessun motivo per cui l'Italia resti esente da queste manovre, anzi vista la sua collocazione è un obiettivo prioritario".

Non solo, aggiunge Saccone: "Andrà sempre crescendo. Se l'epoca della globalizzazione, come io penso, è finita e si va vero un mondo di blocchi contrapposti, è inevitabile che in futuro l'aggressività dei servizi stranieri sarà sempre maggiore. È persino ovvio dire che l'attacco militare scatenato a febbraio contro l'Ucraina rende ancora più necessario per la Russia reclutare alleati nel nostro paese". Come avviene, è presto detto: "C'è una parte di attività che avviene attraverso le sedi diplomatiche ufficiali, e poi c'è l'attività più insidiosa, che passa per le operazioni illegali e per il reclutamento di interlocutori italiani in grado di fornire un contributo alla causa russa. Sono figure che corrispondono in genere a due profili: personaggi in grado di decidere, per il ruolo che rivestono in enti o aziende, o personaggi in grado di influenzare. Oggi è questa seconda risorsa a essere particolarmente preziosa. Si parla tanto degli influencer, beh, anche i servizi segreti utilizzano gli influencer, hanno influencer al loro servizio".

Si tratta di "politici, giornalisti, tutti coloro che sono in grado sia di acquisire informazioni che di condizionare le scelte dell'opinione pubblica, di orientare il convincimento delle persone". Convincere a "collaborare" avviene attraverso le solite "molle": "L'offerta sessuale resta sempre una formidabile arma di arruolamento. Altrettanto utile la passione per il denaro. Un bravo agente segreto ha la capacità di capire bene il punto debole del soggetto che vuole arruolare, e lavora su di esso progressivamente, giorno per giorno, fino a inghiottire il bersaglio nella rete. Il caso del nostro ufficiale di marina Walter Biot è da manuale. Ma non dimentichiamoci la categoria degli utili idioti, quelli che credono di essere in buona fede, che vengono condizionati senza rendersene conto, e che diventano poi quelli che nei social o nei dibattiti difendono con le argomentazioni più disparate il punto di vista russo sulla guerra in Ucraina. L'Svr, il servizio segreto erede del Kgb, in questo ha grande esperienza".



