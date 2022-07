Virginia Raggi, il piano per far schiantare Conte e prendersi il M5s

18 luglio 2022 a

a

a

Virginia Raggi, dietro le quinte, starebbe lavorando per far schiantare Giuseppe Conte e prendersi il Movimento 5 stelle. Pare che stia fomentando i grillini ribelli: "Insorgete, fatelo cadere questo schifo di governo. Forza, qui serve una bella sfiducia e via, subito all'opposizione. O direttamente al voto. E comunque smettetela di stare ad ascoltare quello lì, che nemmeno è dei nostri", scrive Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. E "quello lì", ovviamente, è Conte, ormai soprannominato "sughero", come lo ha battezzato Maurizio Gasparri "per quel talento di provare a galleggiare sempre".

"Basta con i 5 Stelle". La mossa di Cav e Salvini che cambia tutto

Insomma, l'ex sindaca di Roma sta aspettando che Conte "vada a sbattere politicamente e poi prendere il suo posto.

Prendersi il Movimento 5 Stelle". Mercoledì 20 luglio, infatti, potrebbe esserci un nuovo scossone, un altro "esodo verso il partito di Luigi Di Maio. Ma questo non la preoccupa: anzi". L'obiettivo della Raggi è di guidare un Movimento "depurato da governisti e parlamentari che hanno ceduto al fascino del potere. Si immagina alla guida d'un partito di nuovo furibondo contro tutti e contro tutto".

"Sapete perché Draghi è l'unico a volere i 5s?". Bomba di De Masi in diretta

Ovviamente Alessandro Di Battista è d'accordo con lei. "Dopo aver provato vari mestieri - imprenditore ramo sanitari in porcellana nell'azienda di famiglia (conti in rosso), il falegname (troppo faticoso), il barman (troppo ripetitivo) - Dibba ora s' è messo in testa di scrivere reportage (capriccioso, eh): tornare in Parlamento gli garantirebbe uno stipendio sicuro, ma non vorrebbe farsi coinvolgere troppo", conclude Roncone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.