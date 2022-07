Danilo Toninelli "mezzo nudo lungo il Tevere". La foto sconvolgente

18 luglio 2022 a

Danilo Toninelli forse per sbollire le tensioni interne al Movimento 5 stelle, è andato a correre lungo il Tevere, a Roma. A petto nudo. Il sito Leggo ha pubblicato infatti la foto dell'ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e senatore del M5s, mentre fa footing in una Capitale dove le temperature come in tutta Italia sono altissime.

Qui la foto di Toninelli pubblicata su Leggo

Insomma, per allentare le tensioni e sfidando l'afa e il caldo Danilo Toninelli, a petto nudo, con solo dei pantaloncini neri e le scarpe da corsa, si è cimentato in un super allenamento lungo la pista ciclabile che costeggia il Tevere. Qualche chilometro di jogging e l'ex ministro pentastellato è stato immortalato da altri runner. La sua foto ha fatto ovviamente il giro del web...

