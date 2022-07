Matteo Renzi, La Russa lo interrompe in aula: "Stai sereno", ecco la clamorosa risposta

20 luglio 2022 a

a

a

"Dico alla destra, anzi ai moderati della destra...": mentre Matteo Renzi pronuncia la dichiarazione di voto al Senato, Ignazio La Russa lo interrompe e urla: "Stai sereno!". Immediata la replica del leader di Italia Viva: "Quello sempre, Ignazio". Risate in aula. Poi l'ex premier, rivolgendosi al senatore di Fratelli d'Italia, ha continuato: "Ti potrei chiedere i diritti d'autore ma non lo farò per rispetto personale e per antico sentimento di amicizia".

Sondaggio Ghisleri, al voto tra poche settimane? Il report esplosivo a crisi in corso

"Che Ignazio La Russa sia contento è comprensibile - ha proseguito Renzi - mi domando però come possano essere contenti quelli che pensavano che la destra italiana fosse nel Ppe e fosse capace di scommettere su un leader credibile e autorevole come Draghi. Oggi La Russa festeggia e fa bene, ma lui è 18 mesi che vota contro la fiducia. Sono i moderati del centrodestra che oggi segnano la loro scomparsa politica". Chiaro riferimento agli azzurri di Forza Italia e agli altri partiti che si sono sempre definiti di centro.

Qui il video del botta e risposta tra La Russa e Renzi

"Colpa dei tuoi sondaggi". Renzi contro Mentana, il direttore non gradisce. E in diretta... | Video

Il leader di Italia Viva è stato uno dei primi a capire che il governo oggi non avrebbe retto. "È finita, di più non potevamo fare", avrebbe detto scuotendo la testa dopo avere parlato in aula al Senato. Pronostico che avrebbe condiviso anche Giancarlo Giorgetti.