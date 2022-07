Mario Draghi, Sergio Mattarella annulla cerimonia del Ventaglio: ecco perché

22 luglio 2022 a

a

a

Sono momenti frenetici al Quirinale. Lo scioglimento delle Camere ha fatto innalzare il livello d'allerta al Colle. La strada per le urne è stata segnata e di fatto gli italiani torneranno al voto il prossimo 25 settembre. Come è noto il presidente della Repubblica preferiva evitare l'apertura dei seggi in tempi brevi, ma il passo indietro di Draghi con la caduta in Parlamento ha costretto il Colle ad accelerare i tempi per ridare la parola agli italiani.

Italia al voto il 25 settembre: Renzi lancia il "Centro" e Letta esclude alleanze "con chi ha fatto cadere il governo"

Ed è in questo contesto che nei corridoi del palazzo del Quirinale sono state fatte delle scelte, anche programmatiche di agenda che si intersecano con la crisi che stiamo vivendo. A quanto pare, secondo quanto fa sapere il Colle, sarebbe saltata la cerimonia del Ventaglio. "A seguito dello scioglimento delle Camere, il tradizionale appuntamento con la stampa parlamentare, i direttori e i quirinalisti - previsto mercoledì 27 luglio - non avrà luogo".

"Forse vogliono punirmi": Enrico Mentana durante il tg sbrocca contro La7

E ancora: "Il Presidente della Repubblica incontrerà i vertici dell’Associazione Stampa Parlamentare per la consegna del ventaglio". Un segnale chiaro: il Quirinale vuole gestire con estrema attenzione la crisi politica che il Paese sta attraversando fino alle urne. Un gesto di grande prudenza che sottolinea ancora una volta la capacità politica del presidente Mattarella di gestire i momenti di transizione del Paese che in pochi mesi dovrà tornare alle urne per darsi (finalmente) un governo e un premier eletti.