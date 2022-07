Silvia Roggiani, la regina del porta a porta: Pd disperato, chi è questa donna

25 luglio 2022 a

L'ultima strategia del Pd per recuperare voti è il "porta a porta". "Le persone sono sgomente per la caduta del governo Draghi. Noi vogliamo raggiungerle per spiegare cosa è accaduto. Con le feste dell'Unità e con altre iniziative come il porta a porta", annuncia Silvia Roggiani, segretaria milanese dei dem, in una intervista a Il Corriere della Sera. La Roggiani è stata nominata da Enrico Letta responsabile dei volontari che prenderanno parte alla campagna elettorale del partito. La piddina ha spiegato che questo modo di avvicinarsi gli elettori era già stato utilizzato nella campagna per l'elezione di Giuseppe Sala a sindaco di Milano.

"Noi partiamo dai nostri iscritti", aggiunge la Roggiani. "Li contattiamo. Andiamo da loro, se sono d'accordo. E assieme a loro andiamo da amici e condomini. Poi è importante spiegare le nostre proposte politiche e il nostro impegno per concludere l'agenda sociale del governo Draghi che è stato fatto cadere". Il risultato, sottolinea la segretaria dem milanese, "ha mostrato che questa iniziativa, come le altre che vogliamo mettere in campo, hanno avuto buon esito. E anche Damiano Tommasi a Verona è ricorso al porta a porta".

In ogni caso, conclude la Roggiani, "il Pd non può prescindere dalla relazione con le persone. La nostra è una campagna che mette al centro la comunità. Saremo nei luoghi di vacanza, ma anche nelle città: nei quartieri, nelle piazze, ripeteremo il modello Milano, per raggiungere i tanti che non hanno avuto la possibilità di andare in ferie".