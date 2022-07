Vittorio Sgarbi, "Meloni premier, poi...". Fuga di notizie: centrodestra, ecco i nomi dei ministri

26 luglio 2022 a

Le elezioni del 25 settembre vedranno trionfare il centrodestra. Ne è sicuro Vittorio Sgarbi, che ad Affariitaliani.it spiega: "Vincerà con più di 10 punti di scarto e con una quantità di parlamentari senza precedenti, sia alla Camera sia al Senato". La profezia del leader di Rinascimento va anche oltre: "Giorgia Meloni sarà presidente del Consiglio, non ci sono dubbi. Salvini? Sarà ministro dell'Interno e forse anche vicepremier. Tajani? Ministro degli Esteri. Io sarò ministro dei Beni Culturali".

E Silvio Berlusconi? Secondo il critico d'arte, "sarà presidente del Senato. Io, mesi fa, gli avevo consigliato di non correre per il Quirinale, ma di far eleggere Draghi e farsi nominare presidente del Senato quando avremmo vinto le elezioni". Sgarbi, poi, scende nel dettaglio dei possibili risultati elettorali: "Fratelli d'Italia primo partito con il 26%, il Pd prenderà il 23% e la Lega il 16%. Il centro che sta nascendo attorno a Calenda e Azione arriverà al 7%, Forza Italia prenderà il 6%".

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, le previsioni di Sgarbi sono a dir poco negative: "Crollerà al 5%, Noi con l'Italia e Rinascimento prenderà il 3,5%, Italia Viva e LeU il 3%. Italexit di Paragone avrà il 2,5%, Uniti per la Costituzione prenderà il 2% e Sinistra Italiana-Verdi l'1%".