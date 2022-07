Elezioni 2022, "non mi ricandido": una grande notizia, ecco di chi chi liberiamo

27 luglio 2022 a

a

a

Ogni tanto anche una buona notizia, ci venga permesso un pizzico di ironia. Quale buona nuova? Presto detto: Vito Petrocelli non si ricandiderà. Anche perché non era poi così semplice capire da chi potesse essere ricandidato. Ma tant'è...

La conferma arriva dal diretto interessato, il quale su Twitter scrive quanto segue: "Confermo quanto ho scritto il 16 febbraio, prima di essere cacciato da Giuseppe Conte perché gli manca il coraggio vero delle scelte difficili. Non mi ricandido alle prossime elezioni", scrive Petrocelli.

Ex senatore del M5s, lo scorso 18 maggio era passato al gruppo Cal, il tutto al termine del lungo bracco di ferro per il suo ruolo di presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama, in seguito al voto contrario, a marzo, su una risoluzione bipartisan sulla guerra in Ucraina. Petrocelli insomma votò contro il governo Draghi, votò contro la risoluzione che condannava l'operato di Mosca e di Vladimir Putin. E ancora, nelle settimane successive si era più volte schierato contro l'invio di armi a Kiev. Fioccarono richieste di dimissioni, fino a che il 4 maggio 2022 i componenti della Commissione annunciarono le loro dimissioni di massa in modo da far decadere il presidente. Seguì poi il passo indietro dal M5s con gran fracasso e polemica nei confronti di Conte.