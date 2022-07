Berlusconi, retroscena: cosa ha offerto alla Carfagna per restare nel in Forza Italia

27 luglio 2022 a

Ha digerito le uscite di Mariastella Gelmini e quella di Renato Brunetta ma quella di Mara Carfagna proprio no. Secondo un retroscena di Dagospia, si dice che a Silvio Berlusconi sia proprio andato di traverso l'addio della sua prediletta, la ministra per il Sud. E non è andata giù al Cavaliere non soltanto per il rapporto di stima e affetto che c'è da decenni tra loro ma anche perché la Carfagna vale in termini di voti, l'uno per cento di quelli nella sua regione, la Campania, Rivela sempre Dago che per convincerla a restare in Forza Italia, il presidente le avrebbe "offerto mano libera in Campania, con la possibilità di scegliere il candidato governatore alle prossime regionali, oltre ad alcuni posti sicuri in lista per lei e alcuni suoi fedelissimi".

"Addio Berlusconi, lascio Forza Italia": altro colpo al cuore, alla Camera

Evidentemente la proposta non è bastata a ottenere un ripensamento. La Carfagna ha dunque rispedito al mittente l'offerta: "Troppo grande la delusione per aver visto affossato senza ragioni un governo di cui era parte, in qualità di ministro per il Sud". Così la pupilla del Cav ha solo preso tempo per far "decantare lo scontento, ha aspettato qualche giorno prima di annunciare l’addio", anche per non "sovrapporsi alla non amata Gelmini", conclude Dagospia. Non solo. La Carfagna si sarebbe anche messa subito "al lavoro per lanciare un nuovo movimento per il Sud che rilanci la questione meridionale, in aperta contrapposizione alla Lega" del suo non amato Matteo Salvini.