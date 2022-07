Silvio Berlusconi, il colpaccio: la donna che entra in Forza Italia. Carfagna dimenticata?

28 luglio 2022 a

Dopo tante fuoriuscite, arriva un ingresso. Valentina Vezzali, l'atleta italiana più medagliata, con 6 ori olimpici e 16 ori mondiali, passa in Forza Italia. "Lo sport unisce e non divide. Forza Italia - ha annunciato - si è sempre impegnata, con generosità, per affrontare questo difficile momento, segnato prima dalla pandemia e dopo dalla guerra in Ucraina. Infatti, con responsabilità, ha partecipato alla costruzione di un esecutivo di emergenza nazionale e adesso lavora per essere il pilastro moderato di un governo politico forte, in grado di rispondere ai bisogni di famiglie e imprese, messe a dura prova".

E ancora: "Sono a disposizione di un partito che sa dare spazio alle donne e ai giovani, investendo risorse ed energie nelle pari opportunità, nella istruzione e nella formazione. Forza Italia sa declinare i principi del liberismo, dell'europeismo e dell'atlantismo e sono orgogliosa e pronta a contribuire con la mia esperienza sportiva, di esponente politico, di rappresentante delle istituzioni, ma soprattutto di madre e di donna".

Il partito di Silvio Berlusconi ha accolto a braccia aperte la new entry. Prima a fare i migliori auguri all'atleta è Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo azzurro al Senato: "L'esperienza di Valentina Vezzali sarà fondamentale. Da oggi, le donne di Forza Italia, ricche di valori indissolubili come libertà e democrazia, sono ancora più forti. Al contrario di coloro che vivono con la logorante passione per la poltrona. A Valentina, va il mio caloroso benvenuto".