Francesca Pascale? "Non è un cervello in fuga": chi umilia la ex di Berlusconi

Francesca Pascale via dall'Italia? "Il giorno dopo le elezioni, qualora dovessimo vincere, mi presenterò a casa della Pascale. E voglio vedere se veramente lascerà il Paese, non è che poi cambia idea? Dignità è serietà, cioè prendere e andare, non sarà certo un cervello in fuga… Berlusconi è stato fin troppo generoso con lei. Nessuna buona azione rimarrà impunita quando ci sono le Pascale in giro…", sbotta l'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio come riporta il sito agenpress.it.

"Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti! Via dall'Italia subito. Mai con i sovranisti. Elezioni 2022", ha scritto infatti in un post pubblicato sul suo profilo Instagram Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, fresca di nozze con la cantante romana Paola Turci, che lancia il suo affondo contro il centrodestra in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Il post era accompagnato anche da una storia in cui si mostrava un fotomontaggio con le immagini di Matteo Salvini e di Riccardo Magi. "A lui le madonne a noi Maria" scriveva la Pascale facendo riferimento alla diretta del leader della Lega al Tg1 durante la quale alle sue spalle c'erano una serie di immagini religiose.