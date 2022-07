Sondaggio Termometro Politico, centrodestra? "Oltre l'80%": dato clamoroso

29 luglio 2022 a

L'alleanza di centrodestra in testa a tutti i sondaggi. Secondo le ultime rilevazioni di Termometro Politico per oltre otto italiani su dieci l'esito delle prossime elezioni è scontato: a vincere saranno Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Secondo il 44,3 per cento degli intervistati la coalizione avrà la maggioranza assoluta dei seggi e farà il nuovo governo mentre per il 36,9 avrà più seggi ma non la maggioranza assoluta. A credere alla vittoria del centrosinistra e alleati solo il 7,6.

A pesare anche i nervi tesi tra Enrico Letta e Giuseppe Conte. Partito democratico e Movimento 5 Stelle, dopo la caduta dell'esecutivo Draghi, non si parlano più. E il clima non è passato inosservato agli occhi di italiani, convinti, quasi un italiano su due che l'alleanza non si farà. Il sondaggio, realizzato tra il 26 e il 28 luglio, spiega che il 34,3 per cento esclude un'alleanza tra i due partiti perché le loro agende politiche sono incompatibili, mentre il 14,2 è certo che i dem abbiano più cose in comune con il centro liberale. Giusto il 14,2 per cento è convinto che alla fine, tra Cinque Stelle e piddini le cose si sistemeranno.

Ben più alte, come visto, le percentuali del centrodestra. Gli italiani si sono espressi anche sul possibile candidato premier, confermando quanto deciso dall'accordo tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Ossia, per il 39,7 per cento è giusto che a guidare il governo sia il leader del partito più votato della coalizione, per il 24,5 deve essere una figura unificante e moderata e per il 3,1 deve essere il leader più votato del centrodestra, ma solo se prende più voti della somma degli alleati.